Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Мангистауской области

Водитель находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 июля, сообщает zakon.kz.

Как передает Lada.kz, ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.

Водитель автомобиля марки Opel Astra, направляясь со стороны баз отдыха в город, не сумел справиться с рулевым управлением, из-за чего попал в аварию. Очевидцы сообщают, что ДТП произошло в районе территории Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) "МАЭК-Казатомпром", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Мангистауской области.

В результате происшествия на месте погиб трехлетний ребенок, который находился в салоне автомобиля.

Данным фактом занимается управление дознания департамента полиции Мангистауской области. Назначена автотехническая экспертиза. Водитель находится под подпиской о невыезде, - добавили в пресс-службе ведомства.

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