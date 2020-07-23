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Путин дал Кадырову зание генерал-майора и перевел в Росгвардию

Кадыров рассказал, что принял известие, как и полагается по уставу, "по стойке смирно".

Фото : Obzor.io23 июля 2020, 20:42

Президент Владимир Путин присвоил главе Чеченской Республике Рамзану Кадырову звание генерал-майора, сообщает zakon.kz.

Чеченский лидер разместил текст указа на своей страничке в Instagram.

По его словам, в ходе телефонного разговора российский лидер сам зачитал указ и поздравил Кадырова с повышением, пожелав дальнейших успехов.

Чеченский лидер отметил, что получение высокого звания для него — событие беспрецедентной важности. И с уверенностью заявил, что готов сделать все невозможное и возможное, выполняя приказ президента.

Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте. Для этого у нас есть все — воля, решимость, полная готовность, техника и оружие, - пишет глава Чечни.

Кадыров рассказал, что принял известие, как и полагается по уставу, "по стойке смирно".


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