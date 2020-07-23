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Не имею морального права занимать должность, - руководитель аппарата акима Рудного подал в отставку

В Костанайской области - это первый случай подобной отставки.

Фото : kstnews.kz23 июля 2020, 21:17

Руководитель аппарата акима Рудного Азамат Искаков подал в отставку. Он заявил, что причиной этому послужили коррупционные действия акима поселка Качар, сообщает zakon.kz.

Брифинг состоялся в здании Костанайского филиала антикоррупционной службы, передает портал "Костанайские новости".

Азамат Искаков сказал, что аким поселка Качар подозревается в коррупционном преступлении. В каком именно не уточнил.

Для меня это непростое решение, - заявил он. - Не имею морального права занимать эту должность. Ведь, являясь руководителем аппарата акима Рудного, я еще и уполномоченный по этике, - заявил он.

В Костанайской области - это первый случай подобной отставки.


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