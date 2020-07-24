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В акимате Атырау прокомментировали фото "человека в сауне, похожего на акима"

Кому-то понадобилось дискредитировать акима города путем размещения в соцсетях прошлогоднего фото, когда Уразбаев еще не работал акимом Атырау.

Фото : Соцсети24 июля 2020, 00:12

В соцсетях распространяется скриншот с видео, где человек сидит за накрытым столом в сауне. Под фото подписано, что это аким города Атырау Кайрат Уразбаев. В акимате города отреагировали на эту информацию, сообщает zakon.kz.

Портал Ак Жайык приводит слова пресс-секретарь акима Атырау Назымгуль Кайсагалиевой:

Да, мы видели фото в соцсетях, - говорит Кайсагалиева. – Но в период пандемии аким города Кайрат Уразбаев не нарушал условий карантина и не посещал сауну.

Источники "АЖ" сообщают, что кому-то понадобилось дискредитировать акима города путем размещения в соцсетях прошлогоднего фото, когда Уразбаев еще не работал акимом Атырау.


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