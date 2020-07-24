В акимате Атырау прокомментировали фото "человека в сауне, похожего на акима"
Кому-то понадобилось дискредитировать акима города путем размещения в соцсетях прошлогоднего фото, когда Уразбаев еще не работал акимом Атырау.
Фото : Соцсети24 июля 2020, 00:12
В соцсетях распространяется скриншот с видео, где человек сидит за накрытым столом в сауне. Под фото подписано, что это аким города Атырау Кайрат Уразбаев. В акимате города отреагировали на эту информацию, сообщает zakon.kz.
Портал Ак Жайык приводит слова пресс-секретарь акима Атырау Назымгуль Кайсагалиевой:
Да, мы видели фото в соцсетях, - говорит Кайсагалиева. – Но в период пандемии аким города Кайрат Уразбаев не нарушал условий карантина и не посещал сауну.
Источники "АЖ" сообщают, что кому-то понадобилось дискредитировать акима города путем размещения в соцсетях прошлогоднего фото, когда Уразбаев еще не работал акимом Атырау.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5033291-d1ec71cbb5ce5ac12a6c2c54199b9d23
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...