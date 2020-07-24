24 июля по РК пройдут сильные дожди с грозами, возможно выпадение града

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями.

Фото : liter

С прохождением фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz. Местами пройдут дожди, на северо-западе, днем севере и в центре местами сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях усилится ветер ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами ожидаются шквал, возможен град. В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с, шквал, возможен град. В Павлодарской, днем Актюбинской, Алматинской областях местами усилится ветер 15-25 м/с, в Павлодарской области возможен град. В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. Днем в Алматинской, Атырауской, на юге Мангыстауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара. На большей части Кызылординской, Атырауской, местами в Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Прогноз погоды в Алматы: днем 32°, облачно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 25°, преимущественно ясно. Прогноз погоды на 24 июля.

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