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Мужчина получил 15 лет тюрьмы за планы взорвать Белый дом

После освобождения Хашер Джаляль Тахиб будет в течение трех лет находиться под особым надзором.

Фото : АР24 июля 2020, 06:37

Житель штата Джорджия, который в апреле признал себя виновным в том, что планировал осуществить террористический акт у Белого дома, приговорен к 15 годам тюремного заключения, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Министерства юстиции США.

После освобождения Хашер Джаляль Тахиб будет в течение трех лет находиться под особым надзором властей, уточнили в ведомстве.

Как сообщается в заявлении, сотрудники ФБР США в 2018 году получили информацию о том, что Тахиб стал приверженцем радикальных взглядов и намерен совершить поездку за пределы США. Позже следователи установили, что Тахиб планировал теракты рядом с Белым домом, Мемориалом Авраама Линкольна и столичной синагогой, а также у статуи Свободы в Нью-Йорке.

Сотрудники ФБР арестовали Тахиба 16 января 2019 года. Это было сделано во время встречи Тахиба с человеком, который, как он полагал, является торговцем оружия. Молодой человек намеревался купить полуавтоматические винтовки, ручные гранаты, взрывчатку и противотанковое оружие.


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