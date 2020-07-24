Сушка белья на балконе увеличивает шанс получить опухоль - эколог

Сушить белье на балконе стоит только в экологически чистом районе или который близок к тому.

По мнению эксперта, постельное белье, высушенное на балконе в городе, приобретает не свежесть, а букет элементов таблицы Менделеева, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

О том, какую опасность это несет и как от нее защититься, рассказал директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

Считается, что белье после стирки лучше сушить не в замкнутом пространстве, а на свежем воздухе. Так оно, якобы, приобретает свежесть и потом на нем приятнее спать. Антон Ястребцев уверен, что это утверждение верно лишь отчасти. По его словам, вместе с сомнительной городской свежестью постельное белье приобретает целый букет химических элементов.

Сушить на балконе вещи после стирки в условиях городской среды – не самая лучшая идея. Чаще всего у нас квартиры имеют вид на оживленную дорогу или находятся возле нее. Сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра. На него будут осаждаться взвешенные частицы. Городские частицы – это не пыльца, а тяжелые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин. Это все – канцерогены, — объяснил эколог.

Длительный контакт с канцерогенами на постельном белье ухудшает работу легких и увеличивает шанс получить опухоль.

Во сне мы проводим примерно восемь часов в день. Все это время мы лежим на подушке, на постельном белье и вдыхаем эту пыль. При этом эти частицы и эти тяжелые металлы попадают к нам в организм. Дальше все зависит от того, насколько организм человека крепкий и как он с этим справится. Так или иначе, будет негативное воздействие. Конечно, человек сразу не заболеет, но это будет нагрузка на организм. Это негативный фактор, — пояснил Антон Ястребцев.

Сушить белье на воздухе, конечно же, можно, но не везде, рассказал директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

С этим надо быть осторожнее и сушить белье на балконе только в экологически чистом районе или который близок к тому. Еще можно так делать, когда у вас зеленый двор. Если окна выходят на автомагистраль, то я бы не советовал, — отметил эколог.

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