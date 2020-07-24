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Пятничный намаз впервые за 86 лет пройдет в стамбульской Айя-Софии

В нем примет участие глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Фото : КР24 июля 2020, 07:49

Первый за последние 86 лет пятничный намаз пройдет в соборе Святой Софии в Стамбуле, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Музейный статус архитектурного комплекса недавно был изменен, и теперь он вновь стал мечетью. Накануне возле Айя-Софии собрались десятки человек, чтобы отпраздновать решение Государственного совета Турции о смене статуса собора. Многие жители приветствовали это событие, называя такой шаг "суверенным правом Турции".

Ожидается, что в пятницу в молитве примут участие по меньшей мере 1 500 человек, в том числе президент Турции Тайип Эрдоган. Между тем глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш отметил, что Айя-София не сможет вместить всех желающих, поэтому для них организовано специальное пространство на площади Султанахмет, расположенной у мечети.

На время мусульманского поклонения, как обещают власти республики, внутреннее убранство собора Святой Софии, в том числе иконы и фрески, будет скрыто от глаз молящихся с помощью специальных занавесов.


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