Лекарства от гастрита и язвы повышают риск смерти от СOVID-19

Кроме того, у таких пациентов в 2,5 раза повышался риск оказаться подключенным к аппарату ИВЛ.

Популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — так называемые ингибиторы протонной помпы (ИПП) — потенциально могут влиять на тяжелое течение коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом говорится в препринте научной статьи, которую опубликовали ученые из Бруклинского университета

По мнению специалистов, состояние больных могут ухудшить популярные препараты, помогающие при язве, гастрите и изжоге. Как показали исследования, смертность среди людей с COVID-19 и принимающих такие лекарства в 2,3 раза выше, чем у тех, кто подобные препараты не употребляли.

Кроме того, у таких пациентов в 2,5 раза повышался риск оказаться подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как считают российские гастроэнтерологи, причина этого в том, что при приеме таких препаратов снижается уровень соляной кислоты. Это, в свою очередь, ведет к снижению барьерной функции желудка и изменению микробиоты кишечника. Таким образом, вирусные частицы активнее проникают в организм человека через слизистые оболочки и усугубляют заболевание.

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