Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Кадыров заявил о введении всех доступных санкций против Помпео

В начале недели Государственный департамент США включил главу Чечни в черный список.

Фото : rbc.ru24 июля 2020, 09:07

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео, передает zakon.kz со ссылкой на РБК

В начале недели Государственный департамент США включил главу Чечни в черный список, в частности, запретил ему въезд в страну. В качестве причины в Вашингтоне назвали грубые нарушения прав человека, включая "пытки и внесудебные казни". Кроме Кадырова, ограничения также ввели против его жены и дочерей.

После этого Кадыров обратился к Помпео, который объявил о введенных санкциях, и пригласил его приехать в свое родовое село Беной.

Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает, - сказал Кадыров.

Однако, во время выступления на совещании в четверг, глава Чечни отменил свое приглашение.

Все, отменяю приглашение и объявляю включить все санкции (против Помпео), которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня, - подчеркнул глава Чечни.

Он также выразил удивление тем фактом, что ограничения были введены против его жены, "которая не лезет в политику" и против дочерей, которые, по его мнению, не должны отвечать за "грехи своего отца".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты