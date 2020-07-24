Кадыров заявил о введении всех доступных санкций против Помпео

В начале недели Государственный департамент США включил главу Чечни в черный список.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео, передает zakon.kz со ссылкой на РБК

В начале недели Государственный департамент США включил главу Чечни в черный список, в частности, запретил ему въезд в страну. В качестве причины в Вашингтоне назвали грубые нарушения прав человека, включая "пытки и внесудебные казни". Кроме Кадырова, ограничения также ввели против его жены и дочерей.

После этого Кадыров обратился к Помпео, который объявил о введенных санкциях, и пригласил его приехать в свое родовое село Беной.

Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает, - сказал Кадыров.

Однако, во время выступления на совещании в четверг, глава Чечни отменил свое приглашение.

Все, отменяю приглашение и объявляю включить все санкции (против Помпео), которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня, - подчеркнул глава Чечни.

Он также выразил удивление тем фактом, что ограничения были введены против его жены, "которая не лезет в политику" и против дочерей, которые, по его мнению, не должны отвечать за "грехи своего отца".

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