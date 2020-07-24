Родные о пропавшем в Грузии подростке из Алматы: Слишком доверчив

Мальчик пропал 18 июля.

Поиск 13-летнего алматинца Ильи Пилпани находится на постоянном контроле МВД Грузии, сообщает zakon.kz.

Об этом "Астана Таймс" заявил пресс-секретарь казахстанского МИДа Нурбек Алмашов.

По его словам, ведомство пытается сделать все, чтобы помочь матери ребенка попасть в Грузию. Она, также, как и отец, и сам Илья - граждане Казахстана.

Подростка пятый день ищут в горах Кавказа.

Посольство Казахстана в Грузии установило контакт с МВД страны пребывания, и ситуация с поиском ребенка находится на постоянном контроле загранучреждения. Сейчас по всему миру предпринимаются жесткие карантинные меры. Границы закрыты. Но несмотря на это, мы пытаемся оказать содействие в прибытии матери ребенка в Грузию, - отметил пресс-секретарь МИД РК, Нурбек Алмашов.

По словам тети ребенка, Евгении Гладырь, мать пропавшего сейчас на заработках в Дубае. Илья приехал в Грузию из Алматы на каникулы. Но из-за пандемии вернуться обратно не получилось. Мальчик пропал 18 июля. В полицию о пропаже заявил его отец. В последний раз подростка видели в деревне Ленджери. Сейчас Илью ищут 50 спасателей и местные жители. Поиски ведут и с вертолета. Родные надеются, их сын и племянник цел и невредим.

Нет, нет не было. Сам по себе тихий спокойный мальчик, но может быть немножко доверчивый, а так не было у него такого никогда. Он не трудный ребенок. Он спокойный, послушный. Я даже предположить не могу, что там как там... Так как он подросток, 13 лет. Мы просто рассматриваем все версии. Может на попутках уехал, кто-то подвёз. Мы не знаем просто, - рассказывает тетя пропавшего, Евгения Гладырь.

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