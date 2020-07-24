Алматинец со 100% поражением легких записал обращение после выздоровления

Чувство благодарности переполняет мужчину.

В Алматы пациент со 100% поражением легких обратился после выздоровления к лечащим его врачам. Борьба за жизнь длилась 10 дней, 7 из которых он дышал с помощью аппарата ИВЛ, сообщает zakon.kz.

То, что я сейчас здоров и нахожусь в кругу близких - это безусловно заслуга врачей, - сказал телеканалу "Алматы" Равиль Тохтибакиев.

Чувство благодарности переполняет мужчину. Еще несколько дней назад он едва мог дышать. Тяжелая пневмония поразила 100 процентов легких. Борьба за жизнь длилась 10 дней, 7 из которых он дышал с помощью аппарата ИВЛ. Находясь на волоске от смерти, ему все же удалось выкарабкаться. Кто-то скажет, что это чудо, но сам мужчина считает, что своим исцелением обязан волшебникам в белых халатах.

Хотел бы поблагодарить врачей, которые 10 дней боролись за мою жизнь. Это мой лечащий врач Мамедов Рашид и команда реаниматологов и врачей: Айтбаева Айжан, Жарменов Самат, Нурсеитов Кайрат, Баймухамбетов Берикбек, Шурина Акмарал, Даулетов Самат, Мадалиев Сабит, - говорит Равиль.

Для него все эти люди - ангелы-спасители. Вот уже пятый месяц они сражаются с опасным вирусом, вдали от своих родных и близких. Кое-кто даже сам едва не стал жертвой пандемии, заразившись коронавирусом. Но все они по-прежнему в строю и настроены решительно.

Переболели, вылечились. В первые дни, когда уже положительный тест выявили у нас, мы сами себя лечили. Мы через день, через двое выходим. Работа очень трудная, вот уже 24 часа, можно сказать, не спим. Тем более у нас в реанимации крайне тяжелые пациенты, - рассказывает врач-реаниматолог Центральной городской клинической больницы Арман Ибрагимов.

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