Почти 50 тысяч казахстанацев выздоровели от коронавируса
Выздоровевших - 49 488 человек.
Фото : Facebook24 июля 2020, 09:32
За прошедшие сутки в Казахстане 1 268 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 165
город Алматы - 160
город Шымкент - 4
Акмолинская область - 56
Актюбинская область - 20
Алматинская область -73
Атырауская область - 164
Восточно-Казахстанская область - 16
Жамбылская область - 16
Западно-Казахстанская область - 292
Карагандинская область - 61
Костанайская область - 34
Кызылординская область - 92
Мангистауская область - 47
Павлодарская область - 11
Северо-Казахстанская область - 29
Туркестанская область – 28
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Итого выздоровевших в Казахстане - 49 488.
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