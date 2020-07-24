Почти 50 тысяч казахстанацев выздоровели от коронавируса

Выздоровевших - 49 488 человек.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 268 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 165

город Алматы - 160

город Шымкент - 4

Акмолинская область - 56

Актюбинская область - 20

Алматинская область -73

Атырауская область - 164

Восточно-Казахстанская область - 16

Жамбылская область - 16

Западно-Казахстанская область - 292

Карагандинская область - 61

Костанайская область - 34

Кызылординская область - 92

Мангистауская область - 47

Павлодарская область - 11

Северо-Казахстанская область - 29

Туркестанская область – 28

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Итого выздоровевших в Казахстане - 49 488.

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