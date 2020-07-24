Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Почти 50 тысяч казахстанацев выздоровели от коронавируса

Выздоровевших - 49 488 человек.

Фото : Facebook24 июля 2020, 09:32

За прошедшие сутки в Казахстане 1 268 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 165
город Алматы - 160
город Шымкент - 4
Акмолинская область - 56
Актюбинская область - 20
Алматинская область -73
Атырауская область - 164
Восточно-Казахстанская область - 16
Жамбылская область - 16
Западно-Казахстанская область - 292
Карагандинская область - 61
Костанайская область - 34
Кызылординская область - 92
Мангистауская область - 47
Павлодарская область - 11
Северо-Казахстанская область - 29
Туркестанская область – 28

Итого выздоровевших в Казахстане - 49 488.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты