Женщина-инвалид погибла при пожаре квартиры в Алматы

Соседка считает, что хозяйка квартиры умышленно подожгла свою квартиру.

Накануне алматинским пожарным удалось вынести из огня пожилую женщину. Однако во время пожара погибла ее 38-летняя дочь, прикованная к инвалидному креслу, передает zakon.kz.

Телеканал "Алматы" сообщает, что пожар случился на третьем этаже в квартире, где живут пожилая женщина с дочерью-инвалидом.

Пожарные прибыли через 6 минут после звонка диспетчеру. К тому времени подъезд окутал едкий дым. Соседи успели эвакуироваться, а в полыхающей квартире оставались люди. Пожарные обнаружили двух женщин.

Мы эвакуировали женщин, вынесли их на свежий воздух. Дочь уже не подавала никаких признаков жизни. Начали спасать ее мать, она была без сознания, вся холодная. Я немедля оказал первую медицинскую помощь, сделал массаж сердца. Только после этого она начала дышать, - сообщил начальник караула Нуржан Калжаппар.

Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшей матери, а вот дочь спасти не удалось. На момент прибытия скорой помощи, 38-летняя Виктория была уже мертва. На данный момент следственная группа выясняет причину возгорания.

При осмотре места пожара в ночное время мы смотрели, освещение полностью, когда включили, там было видно, что горение было везде. В комнатах, в прихожей, вещи горели, в комнате, где они находились тоже местами вещи горели, а кухня была целая. Если это утечка газа, но там кухня не пострадала вообще, - говорит начальник отдела по ЧС Турксибского района Нуржан Нурташов.

Однако у соседки есть своя версия происшествия. По мнению пенсионерки, хозяйка умышленно подожгла квартиру, для того, чтобы скрыть смерть своей дочери.

Вчера она меня не пустила, я думаю, вот это все уже случилось, поэтому она дверь и не открыла. У меня до сих пор мурашки. Да, наверное, уже что-то случилось, поэтому она и решила, что-то такое сделать. Газ, ну как газ? Ну, как своего ребенка можно сжечь? Подожгла, ну ладно ты, ну а как дочь свою спалить?, - говорит Людмила Малышева.

Так это или нет, станет известно после того, как огласят результаты судебно-медицинской экспертизы. Всего с начала года в одном только Турксибском районе произошло 44 возгорания, большая часть пожаров приходится на жилой сектор.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!