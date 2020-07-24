Названа дата и место возобновления чемпионата Казахстана по футболу

Все игры пройдут в Алматы и Талгаре.

Профессиональная футбольная лига Казахстана провела видео-конференцию с представителями отечественных футбольных клубов при участии генерального секретаря Казахстанской федерации футбола Азамата Айтхожина. Были озвучены детали рестарта сезона, передает zakon.kz.

Азамат Серикович рассказал о планах Федерации и Лиги по возобновлению Чемпионата Казахстана по футболу в ближайшее время в единой локации "Алматы-Талгар" с ориентировочной датой рестарта – 3 августа:

Обращаюсь ко всем членам Лиги, казахстанским футбольным клубам. Основная спортивная задача КФФ и ПФЛК – провести оставшуюся часть сезона в календарном 2020 году. Что касается матчей в Алматы и Талгаре, то на данный момент — это единственная доступная формула проведения матчей для экономии как времени, так и бюджета клубов на перелетах, упростится процесс восстановления футболистов, которые не будут регулярно находится в пути между турами в сжатые сроки календаря. Также это эпидемиологически правильно – использовать один клубный автобус, проживать на одной закрытой базе, максимально исключить контакты с внешним миром и вести карантинный образ жизни, - сказал он.

Все клубы-участники Чемпионата должны будут сдать тесты ПЦР перед возобновлением сезона.

На медицинских сотрудников клубов сейчас ложится серьезная задача по регулярному мониторингу здоровья футболистов. Я призываю всех руководителей клубов поддержать своих врачей в столь непростое время. Казахстанская федерация футбола предоставит в рамках поддержки участников Чемпионата бесплатно в равной степени для всех клубов тренировочные поля по специальному графику на спортивной базе в Талгаре. Мы понимаем, что в рамках единой локации на клубы придется дополнительная нагрузка по аренде полей и хотим оказать дополнительную поддержку. Хочу особо подчеркнуть, что впервые в истории отечественного футбола все предстоящие матчи Чемпионата Казахстана в единой локации будут показаны в прямом эфире республиканского спортивного телеканала, - добавил Айтхожин.

Все вопросы возобновления сезона согласовываются руководством КФФ с государственными органами.

ПФЛК сейчас прорабатывает варианты проведения Первой и Второй Лиги. Участников Первенства среди клубов Первой лиги планируется разбить на две конференции, по 7 команд. И если ситуация в стране резко не изменится в лучшую сторону, то рассматривается проведение матчей в каждой конференции кустовым способом – в одном городе.

Рассматриваются специальные варианты и по Второй Лиге, где заявлена 21 команда.

Пока рабочая версия разбить их на 4-5 конференций по территориальному принципу, провести матчи в конференциях также кустовым методом, а затем финальный этап с лучшими командами конференций, - пояснил Айтхожин.

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