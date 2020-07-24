Мажилисмен о ситуации в Атырау: Необходимо усилить ряд организационных мер

Не менее важный вопрос – это готовность медицинских учреждений в районах оказывать необходимую помощь населению.

Какие вопросы необходимо решить в первую очередь в каждом регионе страны, чтобы повысить эффективность борьбы с коронавирусом, и что сегодня в целом волнует казахстанцев - все это в центре внимания депутатов Мажилиса, сообщает zakon.kz.

Мажилисмен Бейбит Мамраев в рамках общественного контроля посетил ряд медицинских учреждений в Атырауской области и побеседовал с жителями, уделив особое внимание обеспечению их лекарствами и медицинскими изделиями, ценам в аптеках, а также вопросам социального благополучия, образования и экологии.

Отметив, что ситуация с медикаментами в аптеках улучшилась, атыраусцы вместе с тем подняли ряд проблем и высказали пожелания. Прежде всего, людей волнует отсутствие единого колл-центра, по которому можно было бы узнать о наличии или отсутствии лекарств, чтобы не стоять в очередях в аптеках. Обеспокоены жители и ценами на медикаменты. Отметив, что провизоры с случае необходимости дают консультации, помогают выбрать аналоги отсутствующих лекарств, атыраусцы высказали пожелание усилить в целом информационную работу по деятельности аптек.

Не менее важный вопрос – это готовность медицинских учреждений в районах оказывать необходимую помощь населению. Это касается, как обеспечения лекарствами районных аптек, так и количества врачей и медицинского персонала. К примеру, к поликлинике в пригородном Жумыскере, в штате которой 6 врачей, один фельдшер и 12 медсестер, прикреплено порядка 20 тысяч человек. Кроме того, выяснилось, что было выдано всего три комплекта средств индивидуальной защиты.

В ходе посещения медицинских учреждений депутат Мажилиса Б.Мамраев акцентировал внимание на вопросах, актуальных в целом для развития здравоохранения в регионе. Молодые врачи подняли проблемы обеспечения жильем, повышения заработной платы, необходимости профессионального роста.

Кроме того, мажилисмен провел ряд встреч с руководителями школ, колледжей и университета. Речь, прежде всего, шла о готовности к новому учебному году. А жители города в свою очередь отмечали актуальность для области проблемы трехсменных школ, повышения доступности спортивных сооружений.

Беседы с жителями Атырау показали, что их тревожит и экологическая ситуация в городе. Есть проблемы с несвоевременным вывозом мусора.

В целом, ситуация с пандемией находится под контролем местной исполнительной власти и население поддерживает принимаемые меры.

Вместе с тем, по мнению депутата Мажилиса, необходимо системно усилить организованную поставку лекарственных средств и медицинских изделий, а также обратить особое внимание на обязательное соблюдение санитарных норм.

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