У казахстанского дальнобойщика выявили коронавирус в Монголии
Мужчина уже выписан из больницы.
Фото : newtimes.kz24 июля 2020, 10:32
В Монголии у казахстанского дальнобойщика обнаружен коронавирус, сообщает zakon.kz.
По информации CentralAsia (MNG), водитель приехал через КПП Алтанбулаг.
Три пациента выздоровели и выписаны из больницы перешли на следующий этап наблюдения. А у одного человека был обнаружен коронавирус. Он является гражданином Казахстана, приехал через КПП Алтанбулаг, - сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.
По состоянию на 24 июля, общее количество завезенных случаев COVID-19 в Монголию достигло до 288 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 217, на лечении в НИЦИЗ находятся 71 пациента.
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