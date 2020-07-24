У казахстанского дальнобойщика выявили коронавирус в Монголии

Мужчина уже выписан из больницы.

В Монголии у казахстанского дальнобойщика обнаружен коронавирус, сообщает zakon.kz.

По информации CentralAsia (MNG), водитель приехал через КПП Алтанбулаг.

Три пациента выздоровели и выписаны из больницы перешли на следующий этап наблюдения. А у одного человека был обнаружен коронавирус. Он является гражданином Казахстана, приехал через КПП Алтанбулаг, - сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

По состоянию на 24 июля, общее количество завезенных случаев COVID-19 в Монголию достигло до 288 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 217, на лечении в НИЦИЗ находятся 71 пациента.

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