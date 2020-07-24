Скончался родной брат Ляйли Султанкызы

Ранее он находился в реанимации, попав туда после инсульта.

Фото : Instagram

Казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы сообщила о кончине своего брата Руслан, передает zakon.kz. Ранее он находился в реанимации, попав туда после инсульта. Кто теперь будет искать меня и называть сестренкой? - спросила телеведущая на своей страничке, прикрепив фото брата. Пользователи Сети выразили соболезнования известной телеведущей и выразили слова поддержки. Посмотреть эту публикацию в Instagram Енді мені «Қарындасым» деп кім іздейді????? Публикация от Ляйла Султанкызы (@sultankyzy) 23 Июл 2020 в 5:24 PDT Одиннадцать суток. Ровно столько дней он лежит в реанимации. Его состояние стабильное. Говорят, инсульт долго лечится. Мы молимся. Наверное, вы спросите, зачем я пишу это все сюда. Много кто пишет мне в личку и спрашивает о его состоянии, - сообщала Ляйля Султанкызы ранее.

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