Скончался родной брат Ляйли Султанкызы
Ранее он находился в реанимации, попав туда после инсульта.
Фото : Instagram24 июля 2020, 10:34
Казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы сообщила о кончине своего брата Руслан, передает zakon.kz.
Ранее он находился в реанимации, попав туда после инсульта.
Кто теперь будет искать меня и называть сестренкой? - спросила телеведущая на своей страничке, прикрепив фото брата.
Пользователи Сети выразили соболезнования известной телеведущей и выразили слова поддержки.
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Одиннадцать суток. Ровно столько дней он лежит в реанимации. Его состояние стабильное. Говорят, инсульт долго лечится. Мы молимся. Наверное, вы спросите, зачем я пишу это все сюда. Много кто пишет мне в личку и спрашивает о его состоянии, - сообщала Ляйля Султанкызы ранее.
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