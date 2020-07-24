Курс доллара продолжает расти на торгах
Доллар подорожал на 1,44 тенге.
Фото : oxu.az24 июля 2020, 11:12
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 413,98 тенге (+1,44), передает zakon.kz.
В обменниках доллары покупают/продают по 414,4 - 415,9 тенге, 480-482 тенге, рос. рубль - 5,79-5,84 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 июля.
Так, сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,22%, составив $41,16 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,39% — до $43,48 за баррель.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5033331-ac78a574547ad5e2bcffc43138487432
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...