Курс доллара продолжает расти на торгах

Доллар подорожал на 1,44 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 413,98 тенге (+1,44), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 414,4 - 415,9 тенге, 480-482 тенге, рос. рубль - 5,79-5,84 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 июля.

Так, сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,22%, составив $41,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,39% — до $43,48 за баррель.

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