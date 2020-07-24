Беспорядки в Туркестанской области: пострадали 3 участника и полицейский

Участники обеих сторон конфликта задержаны и арестованы.

Дополнительные расследование начато по делу о конфликте, произошедшем в поселке Шорнак в Туркестанской области, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент zakon.kz.

В ночь на 21 июля в поселке Шорнак Туркестанской области между местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в драку с применением камней, который был пресечен участковым инспектором полиции, прибывшим на место происшествия, — напомнил Тургумбаев.

По его словам, телесные повреждения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции, по фактам хулиганства и применения насилия в отношении представителя власти ведется досудебное расследование.

Участники обеих сторон конфликта задержаны и арестованы. Вместе с тем, вчера отдельными лицами стали распространяться провокационные призывы к разжиганию национальной розни и заведомо ложная информация. По всем этим фактам полицией также начато досудебное расследование, — сообщил глава МВД.

Он уточнил, что сейчас в этом населенном пункте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

Обстановка стабилизирована и находится под контролем полиции. Поводов у жителей для беспокойства нет, — заключил Тургумбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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