Общественник просит ужесточить наказание для варваров, которые губят природу

Мы должны вместе бороться за сохранность нашей природы.

Сорванные лотосы, ситуация на розовом озере Кобейтуз, мусор в горах Алматы, избиение тюленя. И это далеко не полный список случаев, когда отдыхающие наносят вред природе родного края. Общественники призывают государство ужесточить наказание за подобные деяния, передает zakon.kz.

По словам руководителя общественного фонда "Green Oi" и эксперта Общественного совета Алматы Думана Капасова, на данный момент за урон природе сейчас достаточно заплатив штраф, но этого недостаточно.

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К сожалению, для людей, наносящих вред природе, никакие штрафы не страшны. Мы видим, что они заезжают на внедорожниках на Кобейтуз, на Кок-Жайлау, эти машины стоят миллионы, и для них штраф в 100 тыс, 200 тыс. тенге не страшны. Мы предлагаем несколько вариантов ужесточения наказания. Это не только увеличение штрафов, но и привлечение нарушителей к общественным работам либо заключение под стражу сроком на 15 суток, - сказал Думан Капасов.

Кроме того, по мнению общественника, наносящих вред природе людей должно ждать общественное порицание.

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Если кто-то мучает собак, тюленей, срывает лотосы, загрязняет озера, горы, необходимо снимать такие факты на видео и высылать в соответствующие органы, публиковать в соцсетях. Сейчас уже это работает, многих находят и наказывают после шума в Сети, – пояснил Думан Капасов.

Он уверен, что мы должны вместе бороться за сохранность нашей природы, потому что она у нас одна. Ранее стало известно , что осенью парламент рассмотрит законопроект, содержащий ужесточение наказания за загрязнение природы.

Альберт Ахметов

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