Мужчины призывали наказывать кыргызстанок за встречи с иностранцами

Кто за этим стоит.

В соцсетях распространяется видеоролик, в котором группа молодых кыргызстанцев призывает работающих в Москве мигрантов наказывать соотечественниц за отношения с иностранцами. Выступавших задержали, сейчас их судьбу решают в МВД, сообщает zakon.kz.

360tv.ru решил разобраться, кто может стоять за этими видеообращениями.

Призывы к насилию

Видеоролик появился после массовых драк мигрантов в Екатеринбурге. Стычки начались из-за того, что таджик начал оказывать знаки внимания киргизской девушке. Недовольные происходящим столичные мигранты собрались у метро "Люблино" и призвали соотечественников жестоко наказывать встречающихся с иностранцами женщин.

Если увидите киргизскую девушку с каким-нибудь иностранцем, сразу предупредите ее. После двух предупреждений ее накажем жестко. Может, так они поймут. Киргизские девушки с этими развлекаются в ночных клубах. Они вот так кормят свои семьи. Сообщайте о таких девушках, отправляйте в WhatsApp-группу, — сказал один из выступающих.

Эти слова, безусловно, могут являться поводом возбудить дело за призывы к насилию и разжиганию вражды, - заявил адвокат Тимур Маршани.

На территории России все люди вне зависимости от гражданства, религии или пола имеют право защиты от посягательств на их жизнь или здоровье.

Если это происходит и призывы со стороны киргизов звучат, им надо морально-этическим обликом своих граждан и своих жен заниматься на территории своего государства. С воспитательными целями, а ни в коем случае не с призывами к противоправным действиям на территории России, — добавил адвокат.

Публичные извинения

Авторов ролика задержали, сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана. 22 июля их отвезли в посольство республики в Москве, где проходила встреча российских и республиканских правоохранителей и дипломатов с представителями диаспор, спортивных клубов и активистов. В новом видеообращении задержанные извинились за свои слова и призвали не прибегать к насилию.

Не знаю, почему мы собрались. Нам нужно остановить такие вещи. Если прольется кровь, это приведет к очень плохим последствиям. Сейчас я сижу в МВД. С меня идет конкретный спрос. Поэтому, джигиты, нам нужно это прекратить. Если не прекратим, будут очень плохие последствия. Подумайте, джигиты. Все, хватит! — сказал автор.

Участники встречи также призвали молодежь успокоиться и обещали активизировать разъяснительную работу с ней. После мероприятия авторов ролика вызвали в Центр по борьбе с экстремизмом МВД РФ "для дачи юридической оценки их высказываниям в соответствии законодательством Российской Федерации".

40 воинов Манаса

В Кыргызстане существует движение "Кырк Чоро" — 40 воинов Манаса, рассказал эксперт Института общественной политики республики Марс Сериев. Его представители есть как в Бишкеке, так и в России. В последнее время они активизировались и выпускают похожие обращения и даже ролики с избиениями девушек. Члены движения мотивируют свои действия тем, что хотят сохранить местные обычаи и традиции.

Ребята из этого движения обходили китайские рестораны, ночные казино в поисках девушек киргизской национальности, которые ходят с иностранцами. Думаю, что это очень плохое движение, оно носит очень националистический характер и не приветствуется большинством населения, не одобряется, — добавил Сериев.

Эксперт не исключил, что ультраправые политики будут использовать участников "Кырк Чоро" в своих целях. В Кыргызстане растут исламские настроения радикального толка, есть проблемы с определением границ с Китаем и Казахстаном, постоянно возникают стычки с таджиками. С помощью националистически настроенной молодежи можно будет обвинить правящую элиту в том, что она не защищает интересы простого народа.

Бытовая ревность?

В целом в Кыргызстане нормально относятся к межнациональным или межрелигиозным бракам. А недовольства, по словам Сериева, начались из-за неправильной миграционной политики: на заработки в Россию едут 16-18-летние девушки, не имеющие никакого жизненного опыта. В то время как таджики или узбеки отпускают работать взрослых замужних женщин.

Главный редактор киргизского информационного портала Kginfo.ru Асылбек Эгембердиев подтвердил, что в республике спокойно относятся к отношениям девушек с иностранцами.

В Вабкентском районе на границе с Таджикистаном люди очень плотно общаются. Друг друга видят, знают, хорошо ладят. Очень много смешанных браков. На юге — у границы с Узбекистаном, на севере — с Казахстаном. У меня сегодня племянник женится на узбечке, они вместе живут в городе Оше. В этом плане вообще проблем нет, — добавил журналист.

Однако он убежден, что за выступавшими "никто не стоит". Стычки и последующее обращение возникают из-за банальной ревности и юношеской горячности.

Это ревность, банальная ревность к нашим киргизским девушкам. Иногда, когда молодые люди что-то увидят, начинают высказываться. <…> Я думаю, это не более чем запугивание, до убийства дойти не может, — заключил Эгембердиев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!