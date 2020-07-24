На севере Казахстана похолодает
Прогноз погоды на 25-27 июля.
Фото : pixabay.com24 июля 2020, 11:37
Северо-Западный циклон продолжает оказывать свое влияние на территорию Казахстана принося с собой дожди, местами сильные, и понижение температуры в северной части страны, сообщает zakon.kz.
Также местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра, на юге с пыльными бурями, возможно выпадение града. И лишь на западе под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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