На севере Казахстана похолодает

Прогноз погоды на 25-27 июля.

Северо-Западный циклон продолжает оказывать свое влияние на территорию Казахстана принося с собой дожди, местами сильные, и понижение температуры в северной части страны, сообщает zakon.kz.

Также местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра, на юге с пыльными бурями, возможно выпадение града. И лишь на западе под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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