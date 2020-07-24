Гулявший на свободе поджигатель из Уральска все же взят под стражу

Пока ему не инкриминировали покушение на убийство, но, возможно, он будет обвиняться и по этой статье.

Взят под стражу мужчина, пытавшийся заживо сжечь свою бывшую жену и дочь, в Уральске. Ранее полиция не могла арестовать поджигателя из-за карантинных мер на территории области, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Уральская неделя".

Данный инцидент произошел в поселке Зачаганск 20 июля. Тогда местный житель Галымжан Сакказов поджег дом, в котором находились его бывшая жена и 12-летняя дочь. Полицейские задержали поджигателя практически сразу, но были вынуждены его отпустить, так как в условиях карантина под стражу берут только подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.

Однако после того, как после того, как новость о едва не сгоревшей в своем же доме Гульмире Ихсановой вместе с дочерью получила широкую огласку и стала массово обсуждаться в социальных сетях, поджигатель все же был взят под стражу.

Галымжан Сакказов был взят под стражу сегодня, 23 июля. Пока ему не инкриминировали покушение на убийство, но, возможно, он будет обвиняться и по этой статье, — сообщил в телефонном разговоре начальник Зачаганского отдела полиции Тимур Айтуганов.

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