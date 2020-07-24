В Алматы нашли коронавирус в медико-социальных учреждениях

Заболевших изолировали.

В медико-социальных учреждениях Алматы обнаружены заболевшие COVID-19. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил заместитель руководителя Управления социального благосостояния города Алматы Данияр Алкебайулы, передает zakon.kz.

В Алматы функционирует 9 медико-социальных учреждений, которые оказывают 8 специальных социальных услуг. Сейчас 6 учреждений работает круглосуточно, также как и во время режима ЧП, остальные временно работают в режиме онлайн (педагоги, дефектологи, и так далее). Совместно с ДДКБТУ Алматы и акиматом ежемесячно проводится ПЦР-тестирование сотрудников и услугополучателей на коронавирус.

Были случаи заражения в целом по медико-социальным учреждениям. Но на сегодняшний день летальных исходов от COVID-19 не установлено. В случае необходимости заболевшие госпитализируются, на сегодня они все бессимптомные носители, находятся на самоизоляции, на домашнем лечении, полностью получают лечение. Получатели (услуг) у нас 100% бессимптомные, они находятся в самих медико-социальных учреждениях, их изолировали от других получателей, полностью получают лечение согласно протоколам лечения. Есть рекомендации от врачей, как действовать в тех или иных ситуациях, - сказал Данияр Алкебайулы.

На данный момент, по словам Алкебаулы, медико-социальные учреждения продолжают работу. Везде организован фильтр для сотрудников, измеряется температура у сотрудников и услугополучателей, проводится дезинфекция. Работники обеспечиваются одноразовыми масками, перчатками, ежедневно проводится влажная уборка в помещениях и дезинфекция.

Альберт Ахметов

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