Самосуд - это не мера ответственности, это форма деградации народа - юрист

Нужно понимать, что совершив самосуд однажды, мы откроем ворота внесудебной расправы и линчевания над всеми и каждым.

Самосуд может привести к необратимым последствиям. Своим мнением по поводу происшествия, произошедшего нынешней ночью в Сатпаеве поделился председатель столичного филиала Казахстанского союза юристов, арбитр Арбитражного центра "Атамекен" Серик Беркамалов, передает zakon.kz.

Первая реакция на насилие над маленьким ребенком естественно самая яростная и инстинктивная - расстрелять на месте, разодрать живьём на месте ублюдка, не скрою, как отец, и я испытал такое желание. Все мы живые люди и понять толпу линчевателей можно, но поддерживать нельзя.Ярость масс объяснима наверное тем, что год от года количество таких преступлений росло, наказания смягчались, а преступники даже досрочно освобождались. Это понимание видимо и царило в ночной толпе, - написал он на своей странице в Facebook.

Серик Беркамалов напомнил, что именно по этим причинам в декабре прошлого года Президент Токаев подписал изменения в Уголовный кодекс о кардинальном усилении ответственности. Насилие над ребенком по 120 статье УК теперь называется высшей мерой наказания - 20 годами тюрьмы либо пожизненным сроком.

И никаких тебе - от и до, только максимальный срок. Более того, суд вправе применить принудительную меру в виде химической кастрации и по вчерашнему преступлению это будет совершенно справедливо и правильно! – подчеркнул он.

Глава филиала союза юристов также отметил, что самосуд - это не мера ответственности, это форма деградации народа.

Мы исторически никогда не были приверженцами побивания толпой камнями, кровной мести и тому подобного варварского "правосудия". Какое бы преступление не совершалось оно рассматривалось трезво и взвешенно судами биев и мы должны бы следовать этим мудрым традициям нравственности. Нужно понимать, что совершив самосуд однажды, мы откроем ворота внесудебной расправы и линчевания над всеми и каждым. И тогда не удивляйтесь, если случайно оказавшись на месте преступления, вы будете растерзаны толпой без надежды на правосудие, - сказал он.

Серик Беркамалов убежден, что суровое и справедливое наказание преступнику будет однозначно.

"Можно даже вернуть смертную казнь по таким преступлениям, но одно лишь ужесточение не решит проблемы, не вернёт неприкосновенности, жизни и здоровья нашим детям. Отсюда следующая главная задача государства это предотвращение на корню таких фактов, создание системы профилактики и предотвращения насилия. И над этим надо подумать", - заключил он.

Напомним, 23 июля в полицию города Сатпаев поступило заявление о пропаже 5-летней девочки. По словам министра, сразу же была создана следственно-оперативная группа и организованы поисковые мероприятия. Был задействован весь личный состав местного отдела полиции и волонтеры. Ребенок спустя несколько часов был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома и передан медикам. В этой же квартире был задержан подозреваемый и доставлен в органы внутренних дел.

На произошедшее остро отреагировали жители города, которые собрались на месте происшествия.

Отдельными лицами были предприняты попытки совершения хулиганских действий, умышленного повреждения имущества. Все эти действия полицией были пресечены. В настоящее время обстановка в городе стабильная, ситуация находится под контролем.

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