Стихийный отдых на пляжах Алаколя в Алматинской области запретили
Будут установлены посты на дорогах, ведущих к озеру, и ежедневное патрулирование.
Фото : inbusiness.kz24 июля 2020, 12:28
Заместитель главного государственного санврача города Ушарала Абикенова подписала постановление о запрете отдыха на необорудованных пляжах Алаколя, передает zakon.kz.
Запретить стихийный выезд на необорудованные пляжи озера Алаколь, кроме граждан, имеющих оплаченные брони в местах размещения и туристических базах, домах отдыха, санаторно курортных организациях, - сказано в постановлении.
Будут установлены посты на дорогах, ведущих к озеру, и ежедневное патрулирование.
Постановление вступило в силу с 24 июля.
Со стороны ВКО отдых на Алаколе запрещен полостью.
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