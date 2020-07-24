Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Стихийный отдых на пляжах Алаколя в Алматинской области запретили

Будут установлены посты на дорогах, ведущих к озеру, и ежедневное патрулирование.

Фото : inbusiness.kz24 июля 2020, 12:28

Заместитель главного государственного санврача города Ушарала Абикенова подписала постановление о запрете отдыха на необорудованных пляжах Алаколя, передает zakon.kz.

Запретить стихийный выезд на необорудованные пляжи озера Алаколь, кроме граждан, имеющих оплаченные брони в местах размещения и туристических базах, домах отдыха, санаторно курортных организациях, - сказано в постановлении.

Будут установлены посты на дорогах, ведущих к озеру, и ежедневное патрулирование.

Постановление вступило в силу с 24 июля.

Со стороны ВКО отдых на Алаколе запрещен полостью.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты