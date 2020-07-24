Стихийный отдых на пляжах Алаколя в Алматинской области запретили

Будут установлены посты на дорогах, ведущих к озеру, и ежедневное патрулирование.

Фото : inbusiness.kz

Заместитель главного государственного санврача города Ушарала Абикенова подписала постановление о запрете отдыха на необорудованных пляжах Алаколя, передает zakon.kz. Запретить стихийный выезд на необорудованные пляжи озера Алаколь, кроме граждан, имеющих оплаченные брони в местах размещения и туристических базах, домах отдыха, санаторно курортных организациях, - сказано в постановлении. Будут установлены посты на дорогах, ведущих к озеру, и ежедневное патрулирование. Постановление вступило в силу с 24 июля. Со стороны ВКО отдых на Алаколе запрещен полостью.

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