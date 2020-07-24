В WhatsApp объявили о полезном обновлении

Пользователям будет проще переключаться между своими гаджетами.

Разработчики WhatsApp готовят обновление с рядом полезных функций, передает zakon.kz со ссылкой на wabetainfo.com.

Теперь пользователь сможет активировать свой аккаунт на четырех устройствах одновременно. В интерфейсе бета-сборки появился специальный пункт Linked Devices (связанные устройства) — опробовать новую опцию пока нет возможности, так как она находится на этапе проектирования. После запуска владелец профиля сможет привязать к нему новый смартфон или компьютер.

Кроме того, WhatsApp продолжает работу над расширенным поиском внутри приложения, который появился в бета-версии мессенджера еще несколько сборок назад.

Пока в программе можно заметить несколько интерфейсных изменений. Расширенный поиск позволит искать сообщение с учетом его типа: текст, фото, ссылки, документы и так далее. Эта функция также пока находится в разработке и станет доступна позже.

Как и в случае с большинством новых фишек, которые WhatsApp начинает тестировать в бете, пока нет никакой информации о сроках выхода перечисленных обновлений в мессенджере. Остается следить за их разработкой и ждать анонса от компании.

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