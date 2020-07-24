Проводят свадьбы и собрания - Тугжанов о поведении жителей Кызылординской области

Нераспространение коронавирусной инфекции и улучшение эпидемиологической ситуации связаны с соблюдением местными жителями санитарных норм.

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, передает zakon.kz.

На совещании в здании областного акимата руководителю СК-Фармации было поручено обеспечить лекарственными средствами медицинские учреждения области в размере месячного запаса.

В течение недели в медучреждения области будут доставлять аппараты искусственной вентиляции легких. 26 июля в область поставят дополнительно 200 кислородных концентраторов. Этот объем полностью охватит потребности области.

Ералы Тугжанов отметил, что дальнейшее нераспространение коронавирусной инфекции и улучшение эпидемиологической ситуации связаны с соблюдением местными жителями санитарных норм.

-Вчера в некоторых районах области прошли семейные мероприятия. Безусловно, государство обеспечивает лекарственными средствами, необходимой медицинской помощью. Однако, предотвращение распространения инфекции не только в руках государства, в этм деле большая ответственность налагается и на народ, - сказал он.

В рамках визита премьер-министра в Кызылординскую область планируется посещение областной станции скорой медицинской помощи и областной многопрофильной поликлиники, а также проверка лекарственных запасов в нескольких аптеках в центре региона.

23 июля на заседании Оперативного штаба по вопросам COVID-19 под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова была отмечена недостаточная работа акиматов Западно-Казахстанской и Кызылординской областей, где зафиксированы самые низкие показатели по рейтингу регионов COVID-19 Министерства здравоохранения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!