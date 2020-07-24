Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Супруги жили в гражданском браке.
Фото : lenta.ru24 июля 2020, 13:44
Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое в центре Москвы совершил актер Михаил Ефремов, подала в суд на следствие, сообщает zakon.kz.
Об этом рассказал адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.
Ирина жила в гражданском браке с Захаровым, из-за этого ее не признали потерпевшей по делу и она не вправе требовать компенсацию.
Может, мне тоже что-то требовать у Ефремова? Шансов ведь примерно столько же, в законе ведь нет понятия гражданская супруга, просто сожительница, — сказал темпераментный лойер.
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