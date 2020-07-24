Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Супруги жили в гражданском браке.

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое в центре Москвы совершил актер Михаил Ефремов, подала в суд на следствие, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Ирина жила в гражданском браке с Захаровым, из-за этого ее не признали потерпевшей по делу и она не вправе требовать компенсацию.

Может, мне тоже что-то требовать у Ефремова? Шансов ведь примерно столько же, в законе ведь нет понятия гражданская супруга, просто сожительница, — сказал темпераментный лойер.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!