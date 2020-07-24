Экспорт Южной Кореи упал до показателей 1963 года

Аналитики не отрицают перспективу восстановления экономики.

Южная Корея погрузилась в рецессию во втором квартале. В стране наблюдается худший экономический спад за более чем два десятилетия, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Четвертая по величине экономика Азии пострадала с учетом сезонных колебаний на 3,3% в июньском квартале. Это самое резкое сокращение с первого квартала 1998 года. Подобная рецессия наблюдается в Японии, Таиланде и Сингапуре, поскольку пандемия "закрыла" торговлю.

Однако аналитики не отрицают перспективу восстановления экономики.

Мы можем увидеть отскок в китайском стиле в третьем квартале, когда пандемия замедлится и активность в производстве, школах и больницах возобновится, - сказал министр финансов Южной Кореи Хон Нам ки после публикации данных.

Валовой внутренний продукт Южной Кореи упал на 2,9% в годовом выражении, что стало самым большим падением с четвертого квартала 1998 года.

Экспорт показал наибольший спад, упав на 16,6% в четвертом квартале. Это стало худшим показателем с 1963 года. Южнокорейская POSCO, пятая по величине в мире сталелитейная компания, сообщила о падении операционной прибыли на 84,3% во втором квартале. В четверг мировой производитель чипов памяти SK Hynix сообщил о неопределенности во второй половине года.

В то время как потребительские расходы должны постепенно восстанавливаться, угроза от вируса вряд ли исчезнет полностью, - сказал экономист Capital Economics Asia Алекс Холмс.

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