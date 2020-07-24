Мел Гибсон был госпитализирован из-за коронавируса

64-летний актер переболел еще в апреле.

Голливудский актер Мел Гибсон провел неделю в больнице после положительного теста на новый коронавирус. 64-летний мужчина заболел еще в апреле и с тех пор полностью выздоровел, подтвердили представители звезды, передает zakon.kz со ссылкой на The Sun.

После семи дней в палате были проведены еще несколько тестов, показавших, что Гибсон здоров. Актер проходил лечение в больнице Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Гибсон принял решение не говорить о своем заболевании, поэтому информация о том, что он перенес коронавирус появились только теперь. Известно, что тест Гибсона дал положительный результат почти сразу после того, как актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились вирусом.

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