Bek Air проиграла еще один суд

Суд обязал авиакомпанию возместить сумму за ранее купленные билеты.

Турксибский райсуд рассмотрел второй иск Комитета по защите прав потребителей к авиакомпании Bek Air и удовлетворил его, передает zakon.kz.

Сегодня, 24 июля, в Турксибском районном суде Алматы завершено рассмотрение гражданского дела по иску Комитета по защите прав потребителей к авиакомпании Bek Air о возмещении денег за покупку билетов.

​Иск удовлетворили. Суд обязал авиакомпанию возместить сумму за ранее купленные билеты.

Заседание по делу состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

Основанием обращения Комитета в суд с иском явилось нарушение прав потребителей по возврату стоимости авиабилетов по отмененным рейсам Bek Air.

Количество граждан, обратившихся за защитой нарушенных прав 81 человек. Они купили порядка 177 авиабилетов на общую сумму более 5​ 902 916 тенге.

Ранее Турксибским​ районным судом от 17 июня 2020 года было уже рассмотрено гражданское дело по искам 908 потребителей по 1​ 600 выкупленным авиабилетов на общую сумму более 54​ 000​ 000 тенге, решением суда иск​ был удовлетворен.

Решение суда не вступило в законную силу.

31 января этого года Комитет по защите прав потребителей подал иск на Bek Air. В Комитете заявили, что к ним обратились пассажиры, которым компания не вернула деньги за билеты.

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алматы в Нур-Султана потерпел крушение. Погибли 12 человек.

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