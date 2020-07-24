Экстренные отряды по тушению природных пожаров появились в Алматы

По фактам загорания сухостоев инспекторы ДЧС совместно с полицейскими проводят расследование и розыскные мероприятия.

С начала года в Алматы зарегистрировано 285 случаев загорания сухостоя, мусора на открытых территориях, общая площадь которых составила свыше 35,4 Га, с увеличением на 14,2%. Какие меры предпринимают для профилактики возгораний, в ходе онлайн-брифинга рассказал заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, полковник гражданской защиты Арман Байгелов, передает zakon.kz.

Благодаря профилактике за крайние 8 лет природных пожаров на территории государственного национального природного парка, в лесопарковых зонах на прилегающих к городу территориях не допущено. Но возникают возгорания сухой растительности, травы. Наибольшее число возгораний сухостоя с начала 2020 года произошло в Алатауском районе (89 случаев), Турксибском (81) и Медеуском (48). В общей сложности площадь возгорания составила 354 тыс. кв.м или 35,4 гектар.

В целях повышения готовности сил и средств ДЧС Алматы создан сводный отряд экстренного реагирования для тушения природных пожаров численностью 300 человек, обеспеченные 223 пожарной техники повышенной проходимости, 53 мотопомпы, 500 ранцевых огнетушителей, 156 катушек и 500 лопат. Сотрудники сводных отрядов дислоцируются в подразделениях во всех службах взаимодействия гражданской защиты и пожарных частях, - сказал заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, полковник гражданской защиты Арман Байгелов.

По фактам загорания сухостоев инспекторы ДЧС совместно с полицейскими проводят расследование и розыскные мероприятия. В случае наступления серьезных последствий, виновные в пожарах лица несут административную и уголовную ответственность.

Вместе с тем, совместно с акиматами районов города, проводятся профилактические меры по созданию минерализованных полос (опашки) вдоль автомобильных и железных дорог, примыкающих к открытым территориям, а также проводится скос и расчистка сухой растительности вокруг жилых массивов.

На сегодняшний день, акиматами Алатауского, Бостандыкского, Медеуского Жетысуского, Наурызбайского и Турксибского районов, суммарно проведены опашки 65 км дорог и частного сектора в месте примыкания к полям, а также скос сухой травы на общей площади 90,5 гектар. Превентивные меры планируется завершить к середине августа, то есть до того периода, когда выжженная солнцем трава, будет представлять повышенную опасность, - сообщил Байгелов.

ДЧС призывает жителей и гостей южной столицы, учитывая сухую, знойную погоду, не бросать окурки на сухую траву; не разжигать костры вблизи сухой растительности; не оставлять бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами.

Альберт Ахметов

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