Семь судей наказали за грубые нарушения при рассмотрении дел

Судьи получили выговоры и замечания.

В Казахстане семь судей привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает zakon.kz.

23 июля состоялось заседание Судебного жюри при Высшем Судебном Совете, на котором рассмотрен ряд дисциплинарных дел в отношении судей районных и приравненных к ним судов.

По итогам заседания 7 судей привлечены к дисциплинарной ответственности. При этом наложены следующие виды взысканий: выговор – 3; - замечание – 4, - говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием привлечения судей к дисциплинарной ответственности явилось грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел.

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