В закрытых Боровом и Зеренде спасают людей

В период карантина согласно постановления главного государственного санитарного врача Акмолинской области запрещено купание на водоемах области.

За один день Акмолинские спасатели спасли восемь человек на озерах области, передает zakon.kz.

23 июля на озерах Зерендинского, Бурабайского района и города Кокшетау были спасены восемь человек.

В городе Кокшетау парень, 2002 года рождения, заплыл далеко от берега на автомобильной камере и не смог самостоятельно вернуться.

В Бурабайском районе четверо человек на лодке плыли на середине озера "Бурабай", лодка дала течь и наполняться водой. Трагедии удалось избежать, спасатели успели вовремя.

В тот же день на озере Щучье спасателями были спасены две девушки, которые заплыли далеко от берега. А в Зеренде девушку на матрасе унесло ветром на середину озера. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Уважаемые жители и гости Акмолинской области! ДЧС Акмолинской области напоминает что, в период карантина согласно постановления главного государственного санитарного врача Акмолинской области запрещено купание на водоемах области и посещать места массового отдыха на воде, - напомнили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!