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В закрытых Боровом и Зеренде спасают людей

В период карантина согласно постановления главного государственного санитарного врача Акмолинской области запрещено купание на водоемах области.

Фото : ДЧС Акмолинской области24 июля 2020, 15:08

За один день Акмолинские спасатели спасли восемь человек на озерах области, передает zakon.kz.

23 июля на озерах Зерендинского, Бурабайского района и города Кокшетау были спасены восемь человек.

В городе Кокшетау парень, 2002 года рождения, заплыл далеко от берега на автомобильной камере и не смог самостоятельно вернуться.

В Бурабайском районе четверо человек на лодке плыли на середине озера "Бурабай", лодка дала течь и наполняться водой. Трагедии удалось избежать, спасатели успели вовремя.

В тот же день на озере Щучье спасателями были спасены две девушки, которые заплыли далеко от берега. А в Зеренде девушку на матрасе унесло ветром на середину озера. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Уважаемые жители и гости Акмолинской области! ДЧС Акмолинской области напоминает что, в период карантина согласно постановления главного государственного санитарного врача Акмолинской области запрещено купание на водоемах области и посещать места массового отдыха на воде, - напомнили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.


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