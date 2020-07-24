Как будут принимать студентов вузы и профтехучреждения в условиях карантина

Так, в случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера вступительные экзамены не проводятся.

Министр образования и науки РК своим приказом от 16 июля 2020 года внес изменения и дополнения в Типовые правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, передает zakon.kz.

В частности, говорится, что в случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера вступительные экзамены не проводятся.

При этом работа приемной комиссии проводится организацией образования с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Зачисление лиц на обучение в организации образования в состав обучающихся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, осуществляется по заявлениям лиц.

Зачисление лиц на обучение в организации образования в состав обучающихся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, прикладного бакалавра, осуществляется по заявлениям лиц на конкурсной основе.

В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера приемная комиссия с 20 июня календарного года формирует списочный состав абитуриентов и лиц, для которых предусмотрена квота приема с указанием суммарного балла оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об образовании или оценок по результатам творческого конкурса и/или других специальных конкурсов на сайте организации образования и обеспечивает ежедневное его обновление.

Конкурс на зачисление в состав обучающихся для поступающих на обучение по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена и прикладного бакалавра, проводится по результатам суммарного балла оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об образовании.

Суммарный балл оценок формируется:

- для поступающих с основным средним образованием (9 класс) - из оценок по трем предметам: обязательному предмету (казахский язык или русский язык) и двум предметам по профилю специальности и/или оценок творческого конкурса и/или других специальных конкурсов (по педагогическим, медицинским специальностям и специальностям, требующим творческой подготовки);

- для поступающих с общим средним образованием (11 класс)- из оценок по четырем предметам: обязательным предметам (казахский язык или русский язык, история Казахстана) и двум предметам по профилю специальности и/или оценок творческого конкурса и/или других специальных конкурсов (по педагогическим, медицинским специальностям и специальностям, требующим творческой подготовки);

- для поступающих с техническим и профессиональным, послесредним, высшим образованием, не соответствующее профилю специальности - из оценок по четырем предметам: обязательным предметам (казахский язык или русский язык, история Казахстана) и двум предметам по профилю специальности и/или оценок творческого конкурса и/или других специальных конкурсов (по педагогическим специальностям и специальностям, требующим творческой подготовки);

Для лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование, соответствующее профилю специальности - средний балл документа об образовании (диплом).

Для лиц, имеющих документ об образовании другой страны, при отсутствии в документе об образовании обязательных и профильных предметов,перечень обязательных и профильных предметов устанавливается приемными комиссиями организаций образования.

Для лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование, поступающих на медицинские специальности, не соответствующее профилю специальности - двум предметам по профилю специальности и специальный конкурс в виде написания эссе c применением информационно-коммуникационных технологий.

Для лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование, поступающих на медицинские соответствующее профилю специальности устанавливается специальный конкурс в виде написания эссе c применением информационно-коммуникационных технологий.

Тема эссе, требования к написанию эссе и критериям оценивания определяются приемными комиссиями организаций образования.

По специальностям искусства и культуры творческий конкурс проводится непосредственно в организации образования с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Лица, поступающие на медицинские специальности, допускаются к конкурсу по итогам психометрического тестирования, форма проведения которого определяется организациями образования.

Для лиц, поступающих на медицинские и фармацевтические специальности с английским языком обучения дополнительно вводится оценка базового уровня знаний английского языка (методом тестирования) с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Для проведения конкурса среди лиц, поступающих на медицинские специальности, выводится средний балл на основе суммарного балла оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об образовании или оценок по результатам специальных конкурсов.

При равенстве суммарного балла оценок поступающих в первоочередном порядке учитывается средний балл документа об образовании или категория лиц, для которых предусмотрена квота приема, а также результаты творческих и специальных конкурсов.

При превышении количества поступающих на обучение в организации образования на подготовку квалифицированных рабочих кадров от выделенных мест на обучение по государственному образовательному заказу осуществляется на основе суммарного балла оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об образовании.

Размер квоты приема утвержден постановлением Правительства РК от 28 февраля 2012 года № 264 "Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования".

Документы, подтверждающие принадлежность поступающего к лицам, для которых предусмотрена квота приема, предоставляют в приемную комиссию организации образования до итогового заседания по зачислению на обучение.

В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера творческий конкурс для поступающих на специальности искусства и культуры проводятся с 21 по 28 июля календарного года, требования к их содержанию и критериям оценивания определяются приемными комиссиями организаций образования.

При этом поступающие на обучение в организации образования по педагогическим, медицинским специальностям, по специальностям, требующим специальной или творческой подготовки, проходят творческий и другие специальные конкурсы с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Лица, поступающие на специальность "Физическая культура и спорт", сдают портфолио со спортивными достижениями, результаты последнего Президентского (Национального) теста.

В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера итоги творческих и специальных конкурсов оформляются протоколом приемной комиссии организации образования.

В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера апелляционная комиссия рассматриваются результаты конкурса по суммарному баллу оценок и/или итогов творческих и специальных конкурсов.

Не согласные в результатом конкурса могут подать заявление на апелляцию.

Зачисление лиц на обучение в организации образования на подготовку квалифицированных рабочих кадров, на основе суммарного бала оценок при превышении количества поступающих от выделенных мест на обучение по государственному образовательному заказу.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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