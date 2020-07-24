Как власти Кыргызстана потратили деньги МВФ

Большая часть была направлена на зарплаты.

В Республиканском штабе Кыргызстана рассказали, на что потрачены деньги Международного валютного фонда, выделенные на борьбу с коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

В течение апреля-мая 2020 года за счет средств МВФ (I транш) были произведены следующие расходы республиканского бюджета в сумме 9 млрд 765 млн сомов (52,7 млрд тенге).

Из них:

- заработная плата (в том числе зарплата врачей, учителей, сотрудников правоохранительных органов) — 4 миллиарда 115,5 миллионов сомов (22,2 млрд тенге);

- взносы на социальные нужды — 498,5 миллионов сомов ();

- трансферты Социальному фонду — 2 миллиарда 131,3 миллиона сомов (11,5 млрд тенге);

- трансферты Фонду обязательного медицинского страхования — 1 миллиард 310 миллионов сомов (7,07 млрд тенге);

- выравнивающие трансферты — 160,8 миллионов сомов (заработная плата органов МСУ) (864 млн тенге);

- пособия по социальному обеспечению и социальной помощи населению — 1 миллиард 102,9 миллионов сомов (5,9 млрд тенге);

- приобретение медицинских товаров и услуг — 106,3 миллиона сомов (574 млн тенге);

- стратегические запасы (на приобретение зерна Фондом государственных материальных резервов) — 240,1 миллион сомов (1,2 млрд тенге);

- на приобретение продуктов питания для населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, — 100,4 миллиона сомов (540 млн тенге).

Отмечается, что второй транш в сумме 121,1 миллиона сомов (653 млн тенге) планируется направить на восстановление экономики и поддержку бизнеса путем выдачи льготных кредитов.

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