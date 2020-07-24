Вероятность шторма 75-100 %.

25 июля штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза, шквал, ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, западный, днем 15-20 м/с.



В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал. Днем местами сильный дождь, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. В Семее ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане днем временами ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.



Утром и днем местами в Кызылординской области сохраняются ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с, пыльная буря. Днем сохраняются сильная жара 40 градусов, чрезвычайная пожароопасность.



В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

26-28 июля в Алматинской области ожидаются местами гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный местами 18-23 м/с, порывы 30 м/с и более.

Вероятность шторма 75-100 %

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