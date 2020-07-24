В Кызылординской области планировали купить аппараты ИВЛ втридорога

Всего мониторинговые группы совместно с сотрудниками антикоррупционного ведомства посетили порядка 2,5 тыс. аптек, 200 складов и 250 медорганизаций.

Досудебное расследование начато в отношении должностных лиц в Костанайской и Кызылординской областях по фактам закупа аппаратов ИВЛ выше стоимости, сообщил на брифинге директор департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции Ганижан Асанулы, передает корреспондент zakon.kz.

Членами мониторинговых групп и проектных офисов «Адалдық алаңы», сотрудниками Агентства во исполнение поручения главы государства по пресечению фактов спекуляции лекарствами посещено более 2500 аптек, 200 складов медицинских изделий, 250 больниц и поликлиник. В результате выявлено более 200 нарушений, — сказал Асанулы.

В числе наиболее распространенных нарушений, по его словам, встречаются завышение цен, продажа лекарств вне специализированных помещений и аптек, функционирование аптек без лицензий.

Так, например, в Нур-Султане, Туркестанской и Мангистауской областях выявлены аптеки, осуществлявшие свою деятельность без лицензий.

В Костанайской области зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц областной больницы по факту заключения договора на поставку мобильных аппаратов ИВЛ по стоимости, завышенной на 35%. При фактической цене 520 тыс. тенге за единицу закуп планировался по 702 тыс. тенге, — сообщил глава департамента.

Также он добавил, что в Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении двух заместителей руководителя Управления здравоохранения по факту закупа стационарных аппаратов ИВЛ по цене 17,4 млн тенге за единицу, которая в 3 раза превышает стоимость, предложенную "СК-Фармация".

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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