Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Касым-Жомарт Токаев созвонился с Мирзиеевым

Глава государства высоко оценил личный вклад президента Узбекистана в развитие двустороннего стратегического партнерства.

Фото : Акорда24 июля 2020, 15:46

Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева по случаю дня рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Узбекистана – благополучия и процветания, передает zakon.kz.

Глава государства высоко оценил личный вклад президента Узбекистана в развитие двустороннего стратегического партнерства, основанного на многовековых узах дружбы, братства и добрососедства, - сообщается на сайте Акорды.

Одним из многих примеров истинно братских отношений Президент Казахстана назвал оказание взаимной поддержки в трудные моменты. В данном контексте Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиеева за помощь Туркестанской области в связи с прорывом Сардобинского водохранилища, а также сообщил о решении Правительства Казахстана направить продовольственные товары жителям пострадавшего района Сырдарьинской области Узбекистана.

В завершение беседы стороны обменялись информацией об эпидемиологической ситуации в регионе и выразили намерение продолжить тесную координацию действий в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты