События в Сатпаеве: О рисках самосуда высказался юрист

Рядом с домом задержанного произошло стихийное собрание людей, требующих выдать им подозреваемого.

К чему может привести самосуд, каковы причины, подтолкнувшие людей на попытки самостоятельно наказать подозреваемого в изнасиловании 5-летней девочки в Сатпаеве Карагандинской области? Своим мнением с корреспондентом zakon.kz на этот счет поделился юрист Виктор Елисеев.

На взгляд юриста, произошедшее в Сатпаеве – показатель недоверия к властям с точки зрения справедливости, из-за чего люди самостоятельно приняли решение свести счеты с насильником. Тем не менее, Елисеев убежден, что такой подход в корне не верный.

В любом случае данное дело должно быть квалифицировано как преступление, должна быть доказана вина, пройти цивилизованный суд. Этим должны заниматься правоохранительные органы в том числе. Грань между тем, что правильно, что неправильно, если взять и начать все решать через самосуд, будет быстро размыта. И это большие угрозы и риски для жизни людей. Практика самосуда архаичная, и не должна существовать в цивилизованном государстве. Расследованием любого преступления, поиском подозреваемых, доказательством их вины должны заниматься соответствующие органы, - отметил Виктор Елисеев.

Сейчас на дворе XXI век, и времена, когда люди решали все самостоятельно, давно прошли.

Мы живем в гражданском обществе, цивилизованном мире, в государстве, где есть отлаженные структуры, которые занимаются расследованием преступлений, наказанием виновных. Может быть, эта система не идеальна в нашей стране, тем не менее, она работает. Поэтому нужно улучшать эту систему, а не возвращаться к доисторическим временам, когда люди решали самосудом подобные ситуации, - заключил юрист.

Напомним, 23 июля в 21.00 в полицию города Сатпаева обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. Девочка сейчас обследуется в больнице. Подозреваемый задержан.

Рядом с домом задержанного произошло стихийное собрание людей, требующих выдать им подозреваемого. Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка. В настоящее время ситуация в городе стабилизировалась, люди разошлись.

Альберт Ахметов

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