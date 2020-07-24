Как сохранить и укрепить иммунитет в период карантина

Если у вас слабый врожденный иммунитет, его невозможно повысить. Иммунитет может быть только укреплен и поддержан.

Аллерголог, иммунолог, педиатр, ассистент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии медицинского университета "Астана" Молдир Бактыбаева в прямом эфире официальной страницы акимата Нур-Султана рассказала о том, как поддерживать иммунитет в период пандемии, сообщает zakon.kz.

Иммунитет передается ребенку через гены. Если у вас слабый врожденный иммунитет, его невозможно повысить. Иммунитет может быть только укреплен и поддержан, говорит доктор.

Как сохранить иммунитет?

Прежде всего, избегайте вредных привычек, ешьте продукты, богатые витаминами, делайте физические упражнения, спите как минимум 8 часов в сутки, избегайте стрессов и думайте позитивно. Стресс, страх и беспокойство также влияют на иммунную систему, не забывайте об этом, – напомнила Молдир Бактыбаева.

Как укрепить иммунную систему после болезни?

В целом организм человека вырабатывает антитела после определенного заболевания и борется с повторным заболеванием. Некоторые вирусы устойчивы к инфекциям. Если человек переболел, к примеру, ветрянкой, у него формируется иммунитет, и он не заболевает во второй раз. Особенность COVID заключается в том, что организм может не продуцировать антитела, а пациенты могут быть повторно инфицированы, – отметила врач.

Для укрепления организма, по ее словам, необходимы витамины. Витамин D, к примеру, выступает в качестве рецептора на иммунных клетках. В столице не так много солнечных дней, поэтому даже летом необходимо определять уровень витамина D. Можно также использовать цинк и витамин С. Есть также преимущества пищевых добавок. Однако каждый витамин следует принимать только по назначению врача после прохождения необходимых анализов.

Как восстановить организм после применения антибиотиков?

Прежде всего, нужно знать, что антибиотики не убивают вирус. Они только устраняют бактериальные инфекции. Многие пациенты принимают антибиотики без необходимости, а ведь они разрушают кишечную микрофлору.

Как только симптом обнаружен, необходимо соблюдать постельный режим и обратиться за медпомощью. Следует употреблять много теплой жидкости, травяные чаи, полоскать нос и горло 10-15 раз в день и принимать витамин С. Оказывают благотворное влияние на организм человека также супы и кисломолочные продукты: шубат, кумыс, саумал, – подытожил доктор.

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