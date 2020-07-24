500 многофункциональных кроватей поступили в столичный инфекционный стационар

Они полностью соответствуют всем современным требованиям.

Акимат Нур-Султана закупил 500 многофункциональных кроватей для пациентов многопрофильной городской больницы № 3 инфекционного стационара "Рамада плаза", передает zakon.kz.

Кровати оснащены штативами для медикаментов. Они очень удобны в применении и свободно передвигаются. В настоящее время в столице функционируют 16 стационаров почти на 4 тыс. койко-мест. По поручению Главы государства в больницы и поликлиники Нур-Султана для лечения коронавируса и пневмонии поступило дополнительное количество медоборудования.

В их числе 150 флуометров, более 350 кислородных концентраторов. В ближайшие дни поступят 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, еще свыше 250 кислородных концентраторов, 350 флуометров, 2 комплекта компьютерных томографов и т.д.

Кроме того, в аптеки города доставлено более 80 тонн медикаментов, которые необходимы для лечения коронавируса, пневмонии и ряда других заболеваний. Данные грузы не являются гуманитарными грузами, закуплены за счёт средств дистрибьютеров аптечных сетей. Им акиматом столицы выделяются оборотные средства для закупа медикаментов и оказывается помощь в транспортировке.

Сегодня-завтра поступят ещё дополнительное количество лекарств. Поставка медикаментов и медоборудований находится на контроле.

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