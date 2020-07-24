Депутаты Мажилиса: События в Сатпаеве должны рассматриваться в правовом поле

Cитуация находится на строгом контроле государственной власти.

Депутаты Мажилиса высказались за рассмотрение любого преступления исключительно в правовом поле, сообщает zakon.kz.

Понимая и разделяя эмоции людей в Сатпаеве в связи с подозрением на совершившееся преступление против ребенка, депутаты призывают к спокойствию и недопущению дестабилизации ситуации.

Депутаты Мажилиса Гульнара Бижанова и Арман Кожахметов высказались о событиях в Сатпаеве.

События, произошедшие прошлой ночью в городе Сатпаеве, не оставили равнодушным многих казахстанцев. Но хочу все-таки призвать своих земляков: погром жилища – это не решение вопроса. Преступления против детей не допустимы. И каждое такое – это вопиющий случай, который заслуживает самого сурового наказания. Но мы живем в правовом государстве, и все преступления должны рассматриваться исключительно в правовом поле, - подчеркнула Гульнара Бижанова.

При этом депутат Мажилиса уверена, что принятый в 2019 году по поручению Президента страны пакет законодательных поправок в уголовное право, предусматривающих кратное ужесточение наказания за педофилию, похищение человека, преступления против личности, гарантирует, что преступник будет наказан по закону.

И наказание будет самым объективным и жестким! - считает Бижанова.

Напомнив, по аналогичному факту 2017 году в этом же городе педофил приговорен к пожизненному заключению, депутат Мажилиса подчеркнула, что нынешняя ситуация в Сатпаеве находится на строгом контроле государственной власти.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел совещание, на котором даны четкие указания акиму Карагандинской области, руководителям правоохранительных органов страны по организации объективного и тщательного расследования произошедшего с полным информированием общественности об его итогах, - резюмировала Бижанова.

Аналогичной позиции придерживается и депутат Мажилиса Арман Кожахметов, подчеркнувший, что согласно действующему законодательству педофилия отнесена в разряд тяжких преступлений. «Надеюсь, правоохранительные органы оперативно проведут расследование и, если преступление имело место, придадут насильника суду. Семье девочки желаю мужества и терпения», - сказал А.Кожахметов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!