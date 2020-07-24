Чем может закончиться создание прецедента самосуда в Казахстане

По мнению экспертов, это может привести к массовым беспорядкам, межнациональным конфликтам и даже вызвать родоплеменные распри.

Вечером 23 июля весь Казахстан всколыхнуло известие о событиях в городе Сатпаев, где толпа местных жителей пыталась устроить самосуд над подозреваемым в похищении и возможном изнасиловании малолетней девочки. Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка, которые приняли все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей города. Ситуация в городе нормализовалась, но в соцсетях до сих пор ведется активное осуждение инцидента и высказываются самые разные суждения. Своими мнениями о том, насколько адекватны были требования людей, пытавшихся линчевать предполагаемого педофила, и к чему может привести создание прецедента самосуда в нашей стране, с журналистом zakon.kz поделились известные казахстанские юристы.

Как отметил доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель РК, директор института современного права Исидор Борчашвили, самосуд не допустим ни при каких обстоятельствах.

Это не позволительно, и участвующие в нем люди будут подлежать ответственности за те деяния, которые они совершают. У нас есть Конституция, и в ее первой статье указано, что Казахстан провозглашает себя демократическим, светским, социальным государством, высшими ценностями которого являются права и интересы наших граждан. И в правовом государстве, речь ни о каких самосудах не должная идти. Если же создать подобный прецедент, то это может привести к массовым беспорядкам, вызвать такие преступления, как убийства, разного рода хулиганские, насильственные действия и прочее. А в зависимости от национальной принадлежности потерпевшего и подозреваемого, это может привести и к межнациональным конфликтам и столкновениям на национальной почве. И даже вызвать родоплеменные распри – я даже это допускаю. То есть, эту проблему нужно шире и глубже рассматривать, ведь это чревато очень серьезными последствиями, – сказал Исидор Борчашвили.

Что касается непосредственно самого инцидента в Сатпаеве, то, по мнению спикера, нужно прежде всего разобраться, чем вызвана попытка самосуда.

Если недовольство вышедших на улицы людей заключается в том, что они посчитали, что суд или следствие все это на самотек пустит или в том, по их мнению, наше законодательство в сфере половых насильственных преступлений слишком мягкое, и этими мотивами они руководствуются, то хочу вас заверить, что что законодательство у нас на этот счет довольно жесткое. После того, как Президент Касым-Жомарт Токаев вступил в должность, одно из первых его заявлений было о том, что необходимо усилить ответственность за насильственные половые преступления, особенно в сфере несовершеннолетних или малолетних. И после выступления главы государства законодатели нашей республики пошли на ужесточение уголовной ответственности за половые преступления. И если в Уголовном Кодексе такого понятия как педофилия нет, то есть целая группа преступлений, которые посягают на половую неприкосновенность и половую свободу, – продолжил эксперт.

В частности, по его словам, в апреле 2019 года были внесены изменения и дополнения в УК РК. В статью 120 (изнасилование) и 121 (насильственные действия сексуального характера), и т.д. А 27 декабря 2019 года провели усиление ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального характера и за другие преступления, которые посягают на половую неприкосновенность.

Так в статье 120 УК РК говорится, что за деяние, предусмотренное частями 1-й,2-й, 3-й, пунктом 2 части 3.1 и частью 3.2, если они совершены в отношении малолетних наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, либо пожизненным лишением свободы.

То есть если раньше у нас допускалось за изнасилование малолетних санкция "от" и "до", то есть определяли и нижнюю границу и верхнюю, то сейчас прямо сказано, что изнасилование малолетней частью 4 статьи 120 наказывается лишением свободы сроком на 20 лет и минимального предела нет. Это абсолютно определенная санкция. Тоже самое статья 121 (насильственные действия сексуального характера). То есть в целом за половые преступления сильно усилена у нас ответственность. Это либо 20 лет, либо пожизненное лишения свободы. Также в Уголовном законодательстве есть такое понятие, как освобождение от уголовной ответственности чистосердечным раскаянием. Но за половые преступления этот человек не подлежит освобождению. Есть понятие – условно-досрочное освобождение при отбывании наказания, но это опять же не распространяется на преступления половой направленности. Есть замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращением срока назначенного наказания, но это не распространяется на половые преступления. Кроме того, для таких преступников предусмотрена химическая кастрация. У нас есть четыре категории преступлений, и эти деяния отнесены к категории особо тяжких преступлений. Этим я хочу подчеркнуть, что преступник и так получит максимально жесткое наказание, поэтому в таких случаях нужно руководствоваться решением суда, а не устраивать самосуд, – подытожил Исидор Борчашвили.

С мнением коллеги согласна известный казахстанский адвокат Асель Токаева. Она также отметила, что в уголовное законодательство были внесены соответствующие изменения и дополнения, и была значительно усилена ответственность по таким уголовным статьям.

Предусмотренное за такие преступления наказание является и так достаточно суровым. Если раньше за изнасилование ребенка санкция статьи подразумевала от 15 до 20 лет лишения свободы, то сейчас эта санкция предусматривает либо 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. И следственные органы по таким категориям дел, как правило, скрупулезно ведут расследование. Поэтому, если вина подозреваемого будет доказана, то суд, я думаю, его и так достойно накажет. Тем более, если этот ребенок был найден в доме подозреваемого. И суд, конечно, даст всему этому оценку. Конечно, изнасилование ребенка – это вопиющий факт, и такого быть не должно. Но наказание этого человека должно проходить в рамках закона, – сказала Асель Токаева.

Что же касается самих самосудов, то, по ее мнению, если допустить такой прецедент, это будет не только противозаконно, но и может привести к массовым беспорядкам и другим печальным последствиям.

Мы не можем вернуться во времена средневековья или Ку-клукс-клана в США. Мы же развивающаяся светское государство и пытаемся установить верховенство права. Допустить прецедента самосуда нельзя, так как будут разрушаться устои государства, и при этом могут понести незаслуженное наказание абсолютно невиновные люди. Кроме того, это по сути повод, и им могут воспользоваться люди, которые имеют совсем другие умыслы и цели. Например, дестабилизировать обстановку в регионе. Тем более в период пандемии коронавируса, когда многие остались без работы и без денег, – считает спикер.

Подготовил Владимир Демидов

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