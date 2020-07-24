Россия намерена начать открывать границы по определенному принципу

Границы России для туристов из других стран будут открываться на основе принципа взаимности.

Решений о снятии ограничений на въезд в Россию и выезд за границу, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Пока мы не слышали заявлений на этот счет из правительства России. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты осуществляются, но решение не принималось, - сказал Песков.

Международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 были приостановлены правительством России с 27 марта. В начале июля запрет на такие полеты был продлен до 1 августа, однако 10 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила о начале переговоров по снятию ограничений.

В середине июля Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности о возобновлении авиасообщения с Россией. Песков тогда подтвердил, что возобновление авиасообщения обсуждалось в ходе телефонных переговоров Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и профильным ведомствам обеих стран были даны соответствующие поручения. Однако перелеты между Россией и Турцией пока не возобновились.

Для большинства россиян (за исключением дипломатов и т.д.) выезд за границу любым сухопутным или речным транспортом, а также через пешеходные пункты пропуска закрыт с 30 марта. 8 июня глава правительства Михаил Мишустин разрешил выезжать из страны россиянам, которые отправляются за границу, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также на лечение, работу или учебу. Тем же распоряжением премьер-министра въезжать в Россию разрешили иностранцам, у которых здесь есть близкие родственники, нуждающиеся в уходе, и гражданам других стран, намеренным пройти лечение у российских врачей.

При этом во многих других странах также действуют правила, делающие въезд в них невозможным для большинства россиян. Так, например, для въезда в страны ЕС одной шенгенской визы россиянину сейчас недостаточно, необходимо наличие, к примеру, вида на жительство. 16 июля власти Евросоюза обновили список стран, въезд из которых в страны ЕС возможен на обычных условиях, но Россия в этот список не вошла.

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