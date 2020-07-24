Полковник КНБ РК рассказал, в чем главная ошибка жертв теракта

Для спасения жизни заложников благоприятны первые минуты.

Что делать, если вы оказались в заложниках, как уберечь себя и родных, чтобы не оказаться жертвой террора - об этом и другом рассказывает полковник запаса КНБ, кандидат юридических наук, председатель Контртеррористического комитета Аманжол Уразбаев, сообщает zakon.kz.

- Аманжол Зейноллаевич, хотелось бы поговорить с вами о том, как не стать жертвой теракта, что делать, если человек стал заложником и так далее, ведь сегодня это актуально не только для Казахстана, но и во всем мире.

- Действительно, сейчас мир находится в состоянии войны с террором, а ведь буквально недавно для нас это было чем-то абстрактным. Террористические проявления в Атырау, Актобе, Таразе в 2011-2012 годы заставили многих из нас задуматься, что террористы могут прийти в наши дома. Но прошло какое-то время, и чувство опасности притупилось. И это даже несмотря на то, что непрекращающиеся теракты по всему миру время от времени приносят трагические новости о пострадавших в них казахстанцах.

Помните и другие события лета 2016 года? Теракты в Актобе и Алматы буквально шокировали наше общество и дали четкий сигнал — любой из нас уязвим. Не важно, военный ты или гражданский, мужчина или женщина, старик или ребенок... Несколько напряженных часов и минут, прожитых в неведении о судьбе родных и близких, показались для многих мучительно длинными. Это, с одной стороны, заставили нас понять, как хрупок наш мир, с другой — это не должно повториться у нас.

Поэтому сегодня, как никогда, мы должны помнить об опасности и знать, как уберечь себя и родных, чтобы не оказаться невинной жертвой. И это должен знать каждый.

- Некоторые говорят, что не так страшен черт, как его малюют и свои мнения подкрепляют тем, что, например, число погибших от терактов в мире ничтожно мало по сравнению с теми, кто умирает в ДТП или от передозировки наркотиков…

- Есть такое… Это когда заинтересованные люди начинают жонглировать подобной статистикой. Но, как говорится, статистика статистике рознь. К сожалению, террор имеет театрализованный, показательный или, скорее, показушный характер, поэтому зачастую эта угроза кажется более устрашающей. Соответственно, без публичности, нагнетания страха и истерии с помощью СМИ, усилия террористов не имеют смысла.

- Так что делать, чтобы не стать жертвой террора?

- Для этого нашим гражданам достаточно знать и соблюдать элементарные правила самосохранения и, прежде всего, необходимо знать основные правила поведения при нахождении вблизи места совершения террористического акта или если вы оказались в заложниках.

Главная ошибка многих потенциальных жертв - это любопытство, а также ставшее модным в последнее время желание прославиться, хайпануть, лично засняв так называемые "эксклюзивные" кадры.

Террористы умело используют эти слабости людей. К примеру, происходит небольшой подрыв, предположим, автомобиля. Затем, когда у места взрыва собирается толпа любопытных, рядом следует более мощный взрыв и количество жертв увеличивается в разы.

Поэтому самое универсальное правило: избегайте места совершенного преступления. Лучше позже посмотреть или прочитать в СМИ, чем вас будут показывать по телевидению в качестве жертвы.

Другая ситуация. Если вы оказались в заложниках, то постарайтесь в первые две-три минуты любым способом сбежать от преступников, хоть, образно говоря, пробив лбом стену.

Надо четко понимать, что при захвате заложников террористы не планируют убивать их до выполнения своих требований, поэтому первые минуты наиболее благоприятны для спасения вашей жизни. Преступники прекрасно знают, что если будет убит хоть один заложник, то никто с ними не будет вести переговоры и убийцы должны быть уничтожены.

Что удивительно, при опросах аудитории многие знают главное правило заложника - не провоцировать террористов на агрессию. Могут даже пояснить, что террористы сами находятся в стрессовом состоянии, иногда в наркотическом или алкогольном опьянении и при неблагоприятном исходе переговоров возможна неконтролируемая ситуация.

Однако о необходимости спасаться в самые важные первые минуты захвата знают очень немногие. Пример Беслана.

На торжественной линейке 1 сентября 2004 года собралось более двух тысяч детей и родителей. При звуке выстрелов во время захвата школы основная масса разбежалась, и они оказались счастливчиками. Тех же, кто растерялся и оказался в числе заложников и двое страшных суток провел в качестве заложников, было более тысячи. Из них 333 человека, в том числе 186 детей погибли при штурме.

За годы Независимости спецслужбами и правоохранительными органами Казахстана наработан богатый опыт локализации террористических актов. Отлажена система комплексного реагирования, есть высококвалифицированные специалисты, имеющие, в том числе боевой опыт, высочайшее техническое оснащение, но... Все это может не понадобиться и не придется оплакивать жертв, если у наших граждан будут выработаны антитеррористическое сознание, высокий уровень гражданской ответственности.

- К сожалению, наши граждане еще далеки от антитеррористического сознания и высокого уровня гражданской ответственности.

- Давайте посмотрим, что происходит в этом плане в Европе, где в последние годы из-за огромного наплыва мигрантов ситуация сильно осложнилась.

Да, у них терактов случается немало, однако количество выявленных на ранней стадии преступлений даже не в десятки, а в сотни раз превышает число аналогичных случаев в странах СНГ и в Казахстане в том числе. Почему? Ответ очевиден: благодаря высокой гражданской ответственности. Уровень антитеррористического сознания населения в Европе настолько высок, что каждый гражданин считает своим долгом сообщить спецслужбам даже о своих подозрениях.

- Может, количество терактов в мире и у нас будет со временем уменьшаться...

- Рассчитывать на то, что количество терактов уменьшится, ни в коем случае не приходится. Более того, они будут становиться все более изощренными. К примеру, кто из нас до недавнего времени мог предположить, что обычный автомобиль может стать орудием совершения теракта в отношении массы людей?

Поэтому самоуспокоение не просто недопустимо, оно преступно! И значит, нам пора осознать, что победить это зло можно только всем миром. И, чем больше среди нас окажется граждан, готовых сообщить о готовящемся преступлении, тем спокойнее будет всем.

Тем более, что государством предусмотрено достаточно солидное денежное вознаграждение за своевременную помощь в предотвращении или пресечении акта терроризма.

С учетом вышесказанного, хотел бы сказать нашим гражданам: не будьте равнодушны, не закрывайте глаза на подозрительные действия незнакомых людей, или совершаемое преступление. Сообщите о своих подозрениях компетентным органам. Проявив таким образом гражданскую позицию, вы поможете предотвратить преступление и спасти чьи-то жизни, ведь при терактах всегда страдают совершенно невинные люди. Не допускайте того, чтобы беда пришла в ваш дом, к вашим друзьям, соседям.

Торгын Нурсеитова

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