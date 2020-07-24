Международные наблюдатели будут присутствовать на выборах в Сенат
Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан было принято постановление об открытии института международного наблюдения.
Фото : belta.by24 июля 2020, 17:03
На заседании в ЦИК РК о выборной кампании депутатов Сената Парламента РК стало известно, будут ли присутствовать а выборах международные наблюдатели, передает zakon.kz.
Принимая во внимание такие факторы, как международные обязательства Казахстана, избирательную практику других стран, а также наличие в стране постоянно аккредитованных иностранных СМИ и дипломатического корпуса, Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан было принято постановление об открытии института международного наблюдения, - сказала член ЦИК РК Анастасия Щегорцова.
Выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан назначены на 12 августа 2020 года.
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