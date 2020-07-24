Игрок "Ливерпуля" не нашел свои вещи после празднования победы в АПЛ

"Ливерпуль" получил чемпионский кубок и медали после матча 37-го тура АПЛ против "Челси".

Дом футболиста "Ливерпуля" Фабиньо посетили воры, пока он вместе с одноклубниками праздновал исторический титул своей команды в Английской премьер-лиге, передает zakon.kz.

По информации Liverpool Echo, пока Фабиньо праздновал, воры взломали замки, прошлись по пустому на тот момент жилищу 26-летнего спортсмена и решили захватить с собой ювелирные украшения, после чего сели в его автомобиль Audi RS6 и уехали по своим делам.

Местная полиция сообщила, что факт кражи был зафиксирован жильцами дома, когда они вернулись в него. Автомобиль футболиста позже был обнаружен в районе Уиган и возвращен владельцу, о судьбе украшений не сообщается.

Добавим, что "Ливерпуль" получил чемпионский кубок и медали после матча 37-го тура АПЛ против "Челси". Фабиньо за текущий сезон-2019/20 забил 2 мяча и отдал 4 ассиста.

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